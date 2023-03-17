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Медведев призвал «не церемониться» с американцами после крушения дрона

Медведев о беспилотнике MQ-9: американцы «вконец оборзели», церемониться с ними не надо
Американский БПЛА MQ-9 Reaper затонул в Черном море 14 марта. США обвинили российские Су-27 в повреждении дрона. Медведев заявил, что беспилотник нарушил установленную Россией запретную зону
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Американские военные знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, упавший на этой неделе в Черном море, находился в зоне ограничения полетов, установленной Россией. Несмотря на необходимость военных контактов, «церемониться» с Вашингтоном не нужно, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, Воздушный кодекс России строго регулирует понятия «запретная зона» и «зона с ограничениями», о чем американские военные были своевременно уведомлены. Медведев отметил, что беспилотники также должны соблюдать установленные ограничения, «особенно в период боевых действий».

«Это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет. В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — заявил политик.

Зампред Совбеза России также раскритиковал предложение американского сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты в международном пространстве при приближении к американским объектам.

Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс уточнил, что действия истребителя были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов. Минобороны России утверждает, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами и был зафиксирован в районе Крымского полуострова, когда двигался в направлении границы России.

Медведев призвал «не церемониться» с американцами после крушения дрона
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На следующий день после инцидента ситуацию обсудили министры обороны Сергей Шойгу и Ллойд Остин. Первый, в частности, заявил, что США не соблюдали зону ограничения полетов. Американская сторона с этим не согласна: в Белом доме отмечают, что Россия не может ограничивать полеты в Черном море.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 марта заявил, что США считают незаконными ограничения полетов над Черным морем, введенные Россией, и не собираются их придерживаться.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
беспилотники Черное море Дмитрий Медведев США бесполетная зона

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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