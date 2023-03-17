В США назвали российские ограничения полетов над Черным морем незаконными

Власти США считают незаконными ограничения полетов над Черным морем, введенные Россией, и не собираются их придерживаться. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они могут говорить, что хотят <...> по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США продолжат полеты над Черным морем.

Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что действия истребителя были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов. В Минобороны России заявили, что Су-27 «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали». Ведомство заявило, что дрон нарушил правила использования воздушного пространства.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США игнорируют ограниченный статус для полетов у берегов Черного моря после начала военной операции на Украине. «Вызывающее игнорирование этого факта», добавил он, наводит на мысль, что американская сторона пытается постоянно искать провокации «для нагнетания конфронтационных своих подходов».