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Военная операция на Украине ,  
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В США назвали российские ограничения полетов над Черным морем незаконными

Представитель Белого дома Кирби: российские ограничения полетов над Черным морем незаконны

Власти США считают незаконными ограничения полетов над Черным морем, введенные Россией, и не собираются их придерживаться. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они могут говорить, что хотят <...> по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США продолжат полеты над Черным морем.

Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что действия истребителя были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов. В Минобороны России заявили, что Су-27 «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали». Ведомство заявило, что дрон нарушил правила использования воздушного пространства.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США игнорируют ограниченный статус для полетов у берегов Черного моря после начала военной операции на Украине. «Вызывающее игнорирование этого факта», добавил он, наводит на мысль, что американская сторона пытается постоянно искать провокации «для нагнетания конфронтационных своих подходов».

Теги
Джон Кирби Черное море США беспилотники
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