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Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать части дрона

Пресс-секретарь Пентагона: США осведомлены о попытках России достать обломки дрона

Пентагон ознакомился с сообщениями в средствах массовой информации о том, что Россия пытается извлечь обломки упавшего в Черное море американского дрона. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, трансляция брифинга шла на YouTube.

«Я видел ряд сообщений по данной теме, но не могу подтвердить, сделали они [российские военные] это или нет», — сказал Райдер. Он отметил, что российская сторона с высокой долей вероятности вряд ли сможет извлечь что-то полезное. «Не буду вдаваться в детали, но мы прилагаем усилия, чтобы защитить информацию разрушенного воздушного судна». Также он добавил, что обломки глубоко затонули в водах Черного моря.

О том, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. «Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, обязательно», — сказал он. По словам Патрушева, инцидент с американским дроном подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине. CNN сообщил со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника, что российские силы смогли обнаружить некоторые обломки дрона. Он описал их как куски стекловолокна или маленькие обломки.

Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Минобороны России обвинило дрон в нарушении правил использования воздушного пространства, заверив, что контакта истребителя с беспилотником не было.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что российское руководство может говорить, что хочет, по поводу ограничений полетов над Черным морем, США их соблюдать не будут. «Они незаконны», — сказал Кирби.

Теги
Черное море беспилотники США Россия Пентагон
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