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Власти Украины призвали жителей Артёмовска срочно эвакуироваться

Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артёмовска срочно эвакуироваться
В Артёмовске остались 6 тыс. мирных жителей; они рискуют своими жизнями и мешают обороне города, им необходимо как можно скорее эвакуироваться, сказала Верещук. Зеленский обещал удерживать Артёмосвск столько, «сколько сможем»
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Жителям Артёмовска (украинское название — Бахмут) следует немедленно покинуть город из-за тяжелых боев в жилой застройке, только за последние сутки погибли пять гражданских лиц, сообщила в телеграм-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным», — написала она.

Верещук добавила, что «адекватным, законопослушным и патриотическим» жителям Бахмута следует покинуть дома по нескольким причинам: нахождение в городе угрожает жизни самих гражданских и создает дополнительную нагрузку на военных, полицейских и волонтеров, а ВСУ «вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность», что мешает выполнению их задач.

Артёмовск расположен к северу от Горловки в ДНР и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Власти Украины на протяжении нескольких месяцев говорят о сложном положении в районе этого города — в конце декабря украинский президент Владимир Зеленский назвал положение «мучительным», а в ВСУ называли ситуацию в городе «сущим адом».

В ДНР в середине февраля рассказали о контроле всех высот в районе Артёмовска, из-за чего у ВСУ остался «фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов». Окружение города может быть завершено к марту-апрелю текущего года, оценивал ситуацию основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Украинские военные никуда не отступают и «бьются до последнего», говорил он в начале месяца. «В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — подчеркивал Пригожин. Аналогичные данные публиковал бывший командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максим Жорин, отмечая, что самой большой проблемой для ВСУ стала потеря в Артёмовске наиболее боеспособных подразделений.

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В Киеве обещали удерживать Артёмовск, «сколько сможем», объясняя, что речь идет о защите прежде всего «наших домов», а не территории.

Власти Украины призвали жителей Артёмовска срочно эвакуироваться
Власти Украины призвали жителей Артёмовска срочно эвакуироваться

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Артёмовск ДНР Ирина Верещук Украина эвакуация
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