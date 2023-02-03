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Подоляк заявил об огромной цене для Украины за удержание Артемовска

Советник Зеленского Михаил Подоляк: Украина платит «огромную цену» за удержание Артемовска
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина платит «огромную цену» за удержание Артемовска (украинское название — Бахмут), но не может его оставить, поскольку речь не просто о территориях, а о «наших домах», заявил в интервью испанской газете 20 Minutos советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Журналист спросил его, почему город так важен для Украины, указав, что там осталось менее 10% населения. Подоляк указал, что дело не в том, сколько человек там живет.

«Это показывает, какие мы есть, и это должно быть четко понято в Европе», — сказал он.

Подоляк отказался дать оценку потерь ВСУ в районе Артемовска. «По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить» — указал он.

Боевые действия на артемовском направлении идут несколько месяцев. В январе после взятия Соледара врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» и другие подразделения ведут бои как «где-то на окраинах» Артемовска, так и в городских кварталах. В конце января основатель ЧВК  Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Благодатное рядом с Артемовском. Минобороны России подтвердило эту информацию.

Материал дополняется. 

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