Замкомандира ВСУ назвал бои под Артемовском «сущим адом»
Ситуация под Артемовском (украинское название — Бахмут) остается сложной, уже несколько месяцев она похожа на сущий ад, заявил замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, передает УНИАН.
«Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Противник постоянно атакует» — сказал он.
О том, что на бахмутском направлении сложилась «очень жесткая» ситуация, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он обращал внимание на рост интенсивности боевых действий, «постоянные русские штурмы» и попытки прорвать оборону ВСУ.
Бои на этом направлении идут несколько месяцев. В январе после взятия Соледара врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к Артемовску продвигаются подразделения ЧВК «Вагнер». «Ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению», — говорил он. 23 января, он сообщил, что в городе идут ожесточенные бои.
Позже командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска завершают оперативное окружение города. «Почти все маршруты продвижения для противника», по его словам, были перекрыты. 29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что бойцы частной военной компании заняли село Благодатное рядом с Артемовском. До этого об успешном наступлении близ него отчитывалось Минобороны.