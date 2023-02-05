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Пригожин сообщил об ожесточенных боях за «каждую улицу» в Артемовске

Пригожин: идут ожесточенные бои за каждую улицу и каждый дом в Артемовске
По словам Пригожина, военные Украины не отступают «ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных». Город является узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе
Артёмовск
Артёмовск (Фото: Reuters)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои, ВСУ «бьются до последнего». Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в своем телеграм-канале.

«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. <...> Этого [отступления] не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — заявил Пригожин.

Артемовск расположен к северу от Горловки и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

2 февраля Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники прогнозируют отступление ВСУ из Бахмута, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход военных действий.

Пригожин призывал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. «Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать», — заявил он, добавив, что украинский народ «не простит» сдачи города частной военной структуре.

По итогам саммита «Украина — ЕС» Зеленский говорил, что Украина будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указывал на «огромную цену» за удержание Артемовска, но сдавать его нельзя, потому что речь идет «о наших домах», а не просто о территориях.

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