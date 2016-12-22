Кожемяко набрал более 60% голосов при подсчете 90% бюллетеней в Приморье

Кандидат-самовыдвиженец Олег Кожемяко по итогам обработки более 90% бюллетеней на повторных выборах губернатора Приморья набирает 60,84% голосов. Его оппонент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, получает 25,88% голосов

Врио главы Приморья Олег Кожемяко (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко, участвующий в повторных выборах губернатора региона как самовыдвиженец, набирает более 60% голосов после подсчета 90% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидат от Партии роста Алексей Тимченко набирает 5,28% голосов, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис — 3,86%.

Голосование на выборах губернатора Приморского края завершилось 16 декабря в 20:00 по местному времени (13:00 мск). Явка на выборах составила более 40%, в ЦИК отмечают, что она превысила явку в первом туре, прошедшем 9 сентября. Тогда на избирательные участки пришли около 26,5% избирателей. Для победы в первом туре повторных выборов кандидат должен набрать более 50% голосов.

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что комиссия не получила ни одной жалобы о нарушениях на губернаторских выборах. «Но мы фиксируем все больше фейковых сообщений, что на избирательных участках якобы были вбросы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). При этом, по словам Шевченко, несколько человек попытались проголосовать по поддельным паспортам Советского Союза.

На прошедшем 9 сентября первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Во втором туре исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, выдвигавшийся от «Единой России», уступил коммунисту Андрею Ищенко с разницей в 1,5%. После этого они обвинили друг друга в нарушениях, в конечном счете результаты голосования были аннулированы, а ЦИК назначил проведение повторных выборов.

В октябре Тарасенко ушел в отставку, став замглавы Росморречфлота. Врио главы Приморья президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяку, который ранее занимал пост губернатора Сахалинской области. Ищенко решил участвовать в повторных выборах как самовыдвиженец после того, как КПРФ отказалась выдвигать его кандидатуру. Однако приморский избирком не допустил Ищенко до повторных выборов из-за ошибок в документах.

Всего в выборах, назначенных на 15 декабря, планировали участвовать 22 кандидата, из которых избирком допустил только пятерых. В начале декабря с выборов сняли кандидата от партии «Патриоты России» Геннадия Степаненко. По словам краевого избиркома Татьяны Гладких, он принял решение не участвовать в выборах из-за слабой поддержки со стороны избирателей.