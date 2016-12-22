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На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР
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На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР
Политика, 16:12
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На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР

На повторных выборах губернатора Приморья несколько человек пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР. Об этом журналистам заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко, передает «РИА Новости».

По его словам, на некоторых избирательных участках во Владивостоке несколько человек написали жалобы в ЦИК на то, что им не дают проголосовать по паспорту гражданина СССР.

«Когда мы выяснили, что несколько человек предъявляют, мы удивились — новый паспорт (СССР). Дата выдачи у всех — 24 января 2018 года», — пояснил Шевченко. Член ЦИК добавил, что у них есть российские паспорта, но граждане отказались их предъявить.

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах главы региона
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Повторные выборы губернатора Приморского края проходят 16 декабря. По данным ЦИК, явка составила почти 40%.

Жители Приморья голосовали за четырех кандидатов: самовыдвиженца, врио главы края Олега Кожемяко, депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Андрейченко, Алексея Тимченко от Партии роста и Розу Чемерис от партии «За женщин России». По итогам подсчета ​более 35% протоколов лидирует Кожемяко с 60,37% голосов.



 

Теги: Приморье , Выборы
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