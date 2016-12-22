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Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье
Политика, 11:05
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Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье
Избирком Приморья объявил список кандидатов, допущенных к участию в повторных выборах губернатора. 14 кандидатов не прошли проверку, в том числе Андрей Ищенко, который как кандидат от КПРФ участвовал в отмененном втором туре
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

К повторным выборам в Приморье допущены пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко. Трансляция брифинга была организована на сайте краевого избиркома.

Всего об участии в выборах объявили 22 кандидата, в положенный срок пакет документов сдали 11 человек. На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были. Брифинг избиркома, анонсированный заранее, начался с получасовым опозданием. Члены избиркома объяснили, что задержка была связана со спорами в решении некоторых вопросов.

В итоге с учетом кандидатов зарегистрированных или недопущенных ранее проверку прошли врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​.

Представитель Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что участвовавший в отмененном втором туре выборов в Приморье Ищенко неправильно указал свой статус в общественной организации. Избирком мог только на этом основании признать все собранные им подписи избирателей недействительными, но понимая, что это нарушение носит формально-юридический характер, избирком продолжил проверку.

Шевченко также заверил, что все решения краевого избиркома по поводу регистрации кандидатов законны. «Мы внимательно посмотрели по поручению Эллы Памфиловой все решения о регистрации и отказах в регистрации, принятых избиркомом <...> анализ решений <...> показал, что все они базируются на неукоснительном соблюдении федерального и регионального законодательства», — сказал Шевченко на брифинге во Владивостоке.

Избирательная комиссия отказала в регистрации четырем кандидатам: самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко, а также выдвинутому партией «Зеленые» Олегу Митволю и Виктору Старицыну. Ранее избирком отказал в регистрации самовыдвиженцам Виктору Васильеву и Павлу Михальченкову, которые не преодолели «муниципальный фильтр». Десять кандидатов не сдали в срок положенный пакет документов.

Согласно проекту решения комиссии, с которым ознакомился РБК, в подписных листах Ищенко избирком выявил 2670 недействительных подписей из представленных 7999. Наиболее массовое нарушение в подписных листах, около 1700 подписей, — это поддельная дата заверения подписного листа. По закону каждый подписной лист должен быть заверен лично кандидатом, и он собственноручно должен указать дату ​заверения листа и поставить свою подпись. Около 400 подписей было забраковано, поскольку даты внесения подписей от разных избирателей проставлены одним лицом.

«Эксперты нашли не только пары таких подписей, но и целые цепочки поддельных подписей, когда один человек расписывался за 10–15 избирателей, то есть подделка подписей носила массовый характер», — говорится в проекте решения. ​Еще 731 подпись была забракована по данным ФМС, где нашли существенные расхождения и ошибки в паспортных данных, адресах и иных сведениях об избирателях, а 147 подписей содержали неполные данные об избирателях.

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Политика

Неправильный второй тур

Осенние выборы главы Приморья прошли в регионе в два этапа — 9 и 16 сентября. Во втором туре Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. По данным ЦИК, явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов лидером гонки, согласно материалам на сайте Центризбиркома, являлся кандидат от КПРФ, отрыв превышал 7% — 52,38 против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей, у Тарасенко было 47,11%. После этого табло с предварительными итогами голосования на сайте ЦИК не обновлялось два часа. Согласно итоговым результатам выборов, которые были обнародованы позднее, Ищенко уступил Тарасенко с разницей в 1,49% (48,06 против 49,55%).

Решением местного избиркома результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.

​Повторные выборы губернатора Приморья должны состояться 16 декабря.

Представитель КПРФ подал иски об отмене решения краевого избиркома о признании выборов недействительными. 1 ноября суд Уссурийска Приморского края прекратил производство по всем искам. «Предмет административного спора отсутствует», — заявили в суде.​

После отмены результатов второго тура президент Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. При этом президент пояснил, что участвовавший в выборах врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «попросился на другую работу».

На повторные выборы он решил идти как самовыдвиженец, его документы в избирком были поданы 14 ноября.


 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Приморье , Выборы , регистрация кандидатов
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