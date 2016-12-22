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Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья
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Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья
Вторые туры — 2018, 08:17
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Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья
Партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов, сообщил Андрей Ищенко. Суд ранее прекратил производство по его 11 искам. В них представитель КПРФ оспаривал признание результатов голосования в регионе недействительными
Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Участвовавший в выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о том, что региональное отделение партии решило не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона. Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».

«КПРФ решила не принимать участие в выборах главы Приморья», — сообщил он, отметив, что это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов. Такое решение приморское отделение КПРФ, по словам Ищенко, приняло на партийной конференции 3 ноября.

Месяцем ранее представитель КПРФ подал иски об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября выборов недействительными. Избирательная комиссия, как отмечал Ищенко, сначала должна была изучить все жалобы, включая нарушения при введении результатов второго тура выборов в систему ГАС «Выборы». Однако этого, по мнению политика, так и не произошло. Всего представитель КПРФ подал 11 исков, касающихся решения об аннулировании результатов голосования.

1 ноября уссурийский суд Приморского края прекратил производство по ним всем. «Предмет административного спора отсутствует», — заявили в суде, отметив, что решение регионального избиркома о признании результатов губернаторских выборов в Приморье недействительными остается в силе.

Выборы главы Приморья прошли в регионе в два этапа — 9 и 16 сентября. Во втором туре Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. По данным ЦИК, явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов лидером гонки, согласно материалам на сайте Центризбрикома, являлся кандидат от КПРФ. Отрыв тогда составлял 52,38% против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей, у Тарасенко было 47,11%. После этого табло с предварительными итогами голосования на сайте ЦИК не обновлялось два часа. Согласно итоговым результатам выборов, которые были обнародованы позднее, Ищенко уступил Тарасенко с разницей в 1,49% (48,06% против 49,55%).

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Впоследствии оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях. Решением местного избиркома результаты голосования были аннулированы. ​Повторные выборы губернатора Приморья должны состояться 16 декабря.

В интервью РБК, комментируя результаты выборов, Ищенко затем заявил, что, по его мнению, ​ «ЦИК и власть в этом случае проиграли». «Если у нас отменяются выборы, нужно отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет. Это крах демократической системы», — отмечал он.

Возможность отказа от участия в выборах в конце октября представитель КПРФ отрицал. До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также собеседника в окружении Ищенко писала, что политику, если он не пойдет на новые выборы главы региона, предложили пост сенатора или вице-губернатора. «Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого)», — реагировал на это сам Ищенко.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Приморский край , Выборы
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