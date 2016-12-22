Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота

На этой неделе президент принял отставку Андрея Тарасенко и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморья главу Сахалина Олега Кожемяко

Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший врио губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко, покинувший этот пост после скандала вокруг выборов главы региона, назначен заместителем главы Росморречфлота. Распоряжение правительства от 27 сентября цитирует ТАСС.

«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в документе, подписанном главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, чем он будет заниматься дальше, Тарасенко говорил, что его следующая должность будет связана «с морем и портами». Он подчеркнул, что покидает пост врио Приморья «с очень приятными чувствами». По его словам, на протяжении последнего года он «пахал просто без отдыха». Тарасенко заметил, что работы такой сложности у него не было даже на подводных лодках (в 1985-1994 годах он проходил службу в армии).

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