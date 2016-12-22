В Приморье завершилось голосование на повторных выборах главы региона

В Приморском крае закрылись избирательные участки на повторных выборах главы региона, начался подсчет голосов. По данным крайизбиркома, избиратели проявили более высокую активность, чем 9 сентября, явка составила почти 40%

Один из избирательных участков Владивостока (Фото: РИА Новости)

В Приморском крае завершилось голосование на повторных выборах губернатора региона, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 мск), начался подсчет голосов, заявили «Интерфаксу» в краевой избирательной комиссии.

По данным комиссии, жители региона проявили на повторных выборах более высокую активность, чем в единый день голосования 9 сентября. К избирательным урнам в этот раз пришли почти 40% избирателей, свидетельствуют данные комиссии.

«По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом. Избирком Приморья делает все возможное, чтобы выборы были легитимными. Представители широкого спектра политических сил, общественности могут участвовать в наблюдении за ходом голосования», — сказал находящийся в регионе член Центризбиркома Евгений Шевченко.

В списке для голосования значились четыре кандидата: депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, врио главы края Олег Кожемяко, который пошел как самовыдвиженец, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России».

По закону для победы в первом туре повторных выборов кандидат должен набрать более 50% голосов.

Результаты подсчета голосов публикуются на сайте краевой избирательной комиссии. На момент подготовки этого материала был обработано 0,64% бюллетеней, лидировал с результатом 86,20% Олег Кожемяко. После подсчета 4,72% голосов Кожемяко сохранил лидерство с показателем 77,03%.

Результаты выборов, прошедших в сентябре, были отменены Центризбиркомом из-за многочисленных нарушений на нескольких участках. Первый тур 9 сентября победителя не выявил, во второй тур прошли исполнявший обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко от КПРФ. Второй тур состоялся 16 сентября, Ищенко набрал тогда 48% и утверждал, что стал бы победителем выборов, если бы Центризбирком отменил их итоги только на тех участках, где были зафиксированы нарушения.

В итоге Тарасенко отказался продолжать борьбу, исполняющим обязанности губернатора был назначен Кожемяко, который и пошел на повторные выборы. Ищенко к​райизбирком к выборам не допустил.