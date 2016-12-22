Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья

Кандидат в губернаторы Приморского края от партии «Патриоты России» Игорь Степаненко снял свою кандидатуру с выборов, сообщил «Интерфаксу» зампред избиркома региона Роман Охотников.

«У нас поступило заявление от Степаненко. Оно принято, комиссия рассмотрит его на ближайшем заседании, которое будет во вторник», — заявил Охотников.

Степаненко не ответил на звонки РБК. Ранее федеральный чиновник, знакомый с ходом кампании в Приморье, говорил РБК, что рассматривается возможность снятия одного из кандидатов-спойлеров в последнюю неделю перед днем голосования. Другой собеседник РБК, имеющий отношение к кампании, объяснял это «желанием перестраховаться» во избежание второго тура.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Степаненко, решение отказаться от борьбы за место губернатора связано с его низким электоральным рейтингом. «Темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как «почетные» второе и третье места меня не устраивают», — заявил бывший кандидат.

Первая попытка избрать главу Приморского края была предпринята в сентябре. Выборы прошли в два тура — 9 и 16 сентября. Во втором туре официально победил выдвинутый «Единой Россией» Андрей Тарасенко, исполнявший тогда обязанности главы края. Второе место занял коммунист Андрей Ищенко. Однако результаты выборов были аннулированы из-за нарушений в ходе голосования. Тарасенко ушел в отставку, новым врио был назначен бывший глава Сахалинской области Олег Кожемяко.

Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря. 24 ноября региональный избирком объявил кандидатов, допущенных к участию. Проверку, помимо Степаненко, прошли Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Как показали опросы, в начале ноября за Кожемяко готовы были проголосовать от 35 до 45%.