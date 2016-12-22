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Губернатор Сахалина возглавит Приморье
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Губернатор Сахалина возглавит Приморье
Вторые туры — 2018, 18:23
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Губернатор Сахалина возглавит Приморье
Владимир Путин заявил, что готов назначить действующего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы Приморского края. Сам Кожемяко объявил, что готов участвовать в предстоящих выборах в регионе
Олег Кожемяко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин решил назначить Олега Кожемяко, губернатора Сахалинской области, временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Об этом глава государства заявил на встрече с Кожемяко, пояснив, что действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «попросился на другую работу».

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Сам сахалинский губернатор заявил о желании участвовать в выборах приморского главы, на что Путин ответил, что не возражает против этого.

Это четвертый регион Дальнего Востока, которым будет руководить Кожемяко. До этого помимо Сахалинской области он был губернатором Амурской области, а также главой администрации Корякского автономного округа.

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«Исполняющий обязанности [губернатора Приморского края Андрей] Тарасенко уже попросился на другую работу, понятно почему», — заявил Путин, отметив, что Приморский край является важным регионом, который нельзя оставлять без руководителя «не только на два месяца, но и на один день».

Президент пояснил, что ему предстоит «решать вопрос по Сахалину» после назначения руководителя этого региона на должность в Приморье.

Путин также отметил «очень большой опыт и весьма позитивный», которым обладает Кожемяко. Приморский край «очень перспективный <...> в России регион… развивайте, проблем там очень много, я не возражаю, пожалуйста», — добавил глава государства.

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Свое желание руководить Приморьем губернатор Сахалина объяснил связью с регионом, где он родился, учился и начинал карьеру. Кожемяко также представлял этот регион в Совете Федерации.

«То есть это ваш родной дом, хотите вернуться домой», — ответил на это президент.

Решение Путина назначить нового врио Приморья не повлияет на сроки проведения новых выборов в регионе, сообщили в Центризбиркоме. «Ничего не меняется. Это повторные выборы, которые проводятся в течение трех месяцев», — заявил ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он также подтвердил, что Кожемяко обладает пассивным избирательным правом, как любой гражданин России, и может участвовать в этих выборах.

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Это не единственный руководитель региона, которого сменил в среду Путин. Свой пост покинул губернатор Астраханской области Александр Жилкин, на его место временно исполнять обязанности главы субъекта президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова. Также глава государства предложил возглавить администрацию Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, который придет на смену Юрию Кокову.

Источники РБК, близкие к Кремлю, предупредили, что возможна также смена губернаторов Курской области (сейчас этот пост занимает Александр Михайлов) и Липецкой области (регионом руководит Олег Королев).

Выборы в Приморье

Досрочные выборы губернатора Приморского края проходили в два тура. Во второй тур вышли врио главы региона Андрей Тарасенко из «Единой России» и коммунист Андрей Ищенко. Победу одержал единоросс, разница в набранных голосах составила около 1,5%.

Оба кандидата утверждали, что противная сторона нарушала законодательство: в частности, в штабе Тарасенко заявляли, что Ищенко подкупал избирателей, а в штабе представителя КПРФ говорили о фальсификации итоговых протоколов голосования.

В итоге избирком Приморского края после соответствующей рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными, объяснив это невозможностью «достоверно определить результаты волеизъявления избирателей». Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Олег Кожемяко , Приморский край , Сахалинская область
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