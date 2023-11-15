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Политика ,  
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В ЕС предложили включить в новый пакет санкций более 120 лиц и компаний

Боррель предложили включить в новый пакет санкций более 120 физлиц и компаний
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил включить в 12 пакет санкций Евросоюза против России свыше 120 физических и юридических лиц.

Конкретные имена и названия организаций не упоминаются, потенциальные санкции должны коснуться российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Кроме того, Боррель предлагает применить ограничительные меры к тем, кто организовал выборы на территории новых регионов России, а также к «ответственным за принудительное «перевоспитание украинских детей» и лицам, «распространяющих дезинформацию и пропаганду».

Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России
Экономика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

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санкции ЕС Жозеп Боррель
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