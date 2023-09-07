Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»

Минцифры разработало портал по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России». Со стороны «Единой России» реализацию проекта координировал сын Дмитрия Медведева Илья, сообщили РБК в пресс-службе партии

Илья Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Министерство цифрового развития завершило разработку портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России», сообщил 7 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Портал разрабатывался по предложению партии, о необходимости его создания Медведев говорил в мае на заседании генсовета.

Жители этих территорий зачастую сталкиваются с такими проблемами, как оформление социальных выплат, документов, и единый портал мог бы стать оптимальной площадкой, на которой бы собирались и актуализировались все важнейшие сведения, объяснял председатель «Единой России».

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что сейчас на портале уже подробно описаны 32 жизненные ситуации и доступны 16 федеральных услуг. «До конца 2023 года выведем еще 20 популярных жизненных ситуаций, 14 онлайн-услуг», — добавил он.

В совещании в четверг принял участие сын Медведева Илья. «Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России» для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета «Единой России» в мае этого года», — сообщили РБК в пресс-службе партии.

В июне прошлого года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вручил Илье Медведеву партбилет, выразив надежду, что его пример «подтолкнет молодежь вступать в ряды партии». Илья Медведев тогда сказал, что будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, по поддержке предпринимательства, налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации страны. Но с тех пор никакой конкретики о деятельности сына Медведева в партии не было.