Путин создал фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Фонд будет содействовать получению военнослужащими социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, оказывать им юридическую поддержку и помощь с социальной адаптацией и поиском работы

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников военной операции, который получил название «Защитники Отечества». Он займется оказанием поддержки и помощью ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, участникам конфликта в Донбассе с 2014 года (жители ЛНР и ДНР), а также членам их семей.

Высшим органом фонда является наблюдательный совет, его председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Председателем самого фонда стала Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Фонд должен обеспечить комплексное сопровождение военнослужащих, помочь им с социальной адаптацией после боевых действий и трудоустройством. Кроме того, его деятельность будет направлена на оказание военным бесплатной юридической помощи для оформления соцподдержки и содействие в ее получении, задействование механизмов по обеспечению пострадавших лекарственными препаратами, медицинскими услугами, помощь с получением статуса ветерана боевых действий и т.д. Фонд также будет заниматься программами, «направленными на прославление подвигов участников специальной военной операции».

Путин предложил создать фонд поддержки участников военной операции в ходе послания Федеральному Собранию 21 февраля. Он заявил, что фонд должен будет работать по принципу «одного окна», «без казенщины и бюрократии», а структуры фонда должны развернуть по всей стране в этом году.