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Путин создал фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Президент Путин создал фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»
Фонд будет содействовать получению военнослужащими социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, оказывать им юридическую поддержку и помощь с социальной адаптацией и поиском работы
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников военной операции, который получил название «Защитники Отечества». Он займется оказанием поддержки и помощью ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, участникам конфликта в Донбассе с 2014 года (жители ЛНР и ДНР), а также членам их семей.

Высшим органом фонда является наблюдательный совет, его председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Председателем самого фонда стала Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Фонд должен обеспечить комплексное сопровождение военнослужащих, помочь им с социальной адаптацией после боевых действий и трудоустройством. Кроме того, его деятельность будет направлена на оказание военным бесплатной юридической помощи для оформления соцподдержки и содействие в ее получении, задействование механизмов по обеспечению пострадавших лекарственными препаратами, медицинскими услугами, помощь с получением статуса ветерана боевых действий и т.д. Фонд также будет заниматься программами, «направленными на прославление подвигов участников специальной военной операции».

Путин предложил создать фонд поддержки участников военной операции в ходе послания Федеральному Собранию 21 февраля. Он заявил, что фонд должен будет работать по принципу «одного окна», «без казенщины и бюрократии», а структуры фонда должны развернуть по всей стране в этом году.

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Владимир Путин фонд Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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