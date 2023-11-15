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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал новые детали о готовящихся санкциях против России

Bloomberg: ЕС предложит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
Сюжет
Война санкций
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и деталей к ним, которые могут использоваться для производства оружия, сообщил Bloomberg. Предложения в рамках 12-го пакета европейских санкций включают в себя также запрет на поставки российских алмазов и меры по нефтяному потолку. Страны-члены будут обсуждать их на этой неделе.

Запрет также может быть наложен на поставку России химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе для беспилотников.

Запрет на импорт алмазов может заработать с 1 января, если пакет будет принят, пишет агентство. 

Материал дополняется.

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