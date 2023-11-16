Перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Хельсинки в Петербург
Эстонская Lux Express на неопределенный срок приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург, сообщается на сайте перевозчика. Компания объяснила это решением Финляндии закрыть четыре погранпункта на границе с Россией с 00:00 субботы, 18 ноября и до 18 февраля.
В АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express) уточнили ТАСС, что рейсы отменят с 17 ноября. Последний автобус из Петербурга в Хельсинки отправится в пятницу 15:00, а из Хельсинки в Петербург — в 14:00 по местному времени (15:00 мск).
Lux Express пообещала, что вскоре предоставит более детальную информацию.
Рейсы между Петербургом и Хельсинки с 17 ноября отменяет и перевозчик Ecolines, сообщил «Фонтанке» представитель компании Андрей Волков. «Ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода», — заявил он, комментируя решение Финляндии.
В компании «Совавто» сообщили изданию, что пока ждут информации от пограничников.
Материал дополняется
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера