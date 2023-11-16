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Война санкций ,  
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МИД счел странными обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе

МИД России: обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе «очень странные»
Сюжет
Война санкций
Москва будет анализировать ситуацию с закрытием погранпереходов на границе с Финляндией, заявили в МИД России. Обвинения в отправке беженцев на границу российская сторона сочла «очень странными»
Фото: Vesa Moilanen / Global Look Press
Фото: Vesa Moilanen / Global Look Press

Обвинения России в отправке к границе с Финляндии беженцев «очень странные», Москва будет анализировать ситуацию с закрытием погранпереходов, заявил заместитель главы МИД России Сергей Иванов.

«Считаю, что это очень странные обвинения. Будем разбираться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Финляндия 16 ноября объявила о решении закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией с субботы, 18 ноября. Финские власти объяснили это ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, причем многие не имеют необходимых документов.

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до февраля
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Фото:Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

Только за два дня с просьбой о предоставлении убежища к финским властям обратились 34 человека, 13 ноября — 39, а 14 ноября в первой половине дня — свыше 20 человек.

По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном и призвал готовиться к другим «гадостям» с российской стороны.

Так, с 18 ноября пункты «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля») будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года.

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В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от «добрых» отношений с Россией. Российский МИД назвал идею Хельсинки деструктивной и предупредил, что это «приведет к новым разделительным линиям в Европе».

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Виктория Громова Виктория Громова
МИД Россия Финляндия беженцы граница
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