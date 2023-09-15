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Война санкций ,  
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Финляндия объявила о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами

МИД Финляндии: въезд машин с российскими номерами запрещен с 0.00 16 сентября
Сюжет
Война санкций
Финляндия стала четвертой страной, имеющей сухопутную границу с Россией и решившей ввести запрет на въезд машин с российскими номерами. Ранее на такую меру пошли Эстония, Латвия и Литва. Теперь запрет не действует только у Польши
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Финляндии объявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами с полуночи 16 сентября, сообщил МИД страны.

Ведомство заявило, что заехать в страну на зарегистрированной в России машине смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Глава МИД Элина Валтонен отметила, что о конфискации автомобилей речи не идет, она возможна только в случае уголовного расследования, передает Yle. На вывоз из страны автомобилей с российскими номерами дано полгода — крайний срок 16 марта 2024 года.

Посольство России в Финляндии ранее рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в соседнюю страну на автомобилях с российскими регистрационными знаками.

Помимо Финляндии, запреты уже ввели имеющие с Россией сухопутные границы Эстония, Латвия и Литва, а также Германия. В Эстонию будут пропускать только автобусы и мотоциклы. Латвия сделала исключение для машин компаний, осуществляющих транзитные перевозки грузов по территории ЕС между Калининградской областью и Россией. Литва также сделала исключение для следующих в Калининград из России и наоборот личных автомобилей. Во всех странах предупредили об угрозе конфискации транспортных средств.

Вопрос о запрете въезда был поднят после разъяснений Еврокомиссии (ЕК) от 8 сентября, в которых было сказано, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, даже если машины используются в личных целях. В ЕК подчеркнули, что каждая страна-член вправе сама решать, вводить ли запрет, разъяснения носят рекомендательный характер.

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Финляндия объявила о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами

При этом Германия и раньше соблюдала данные ограничения. Например, россиянин Иван Коваль, проживающий в ФРГ, рассказал РБК, что 1 июня у него забрали машину, стоявшую возле дома в Гамбурге, объяснив это нарушением регламента ЕС 833/2014, где содержится запрет на автомобили. В июле Коваль сообщил, что таможня согласилась вернуть ему машину.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия санкции запрет на въезд Автомобили
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