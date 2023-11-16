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Война санкций ,  
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Финляндия анонсировала почти полную остановку грузоперевозок с Россией

Финляндия анонсировала почти полную остановку грузового трафика с Россией
Сюжет
Война санкций
Грузовые перевозки между Россией и Финляндией через четыре КПП практически прекратятся с 18 ноября, предупредила финская таможня. Однако грузовые поезда продолжат курсировать через станцию Вайниккала
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На фоне закрытия четырех КПП движение грузовых автомобилей между Россией и Финляндией практически прекратится. Об этом сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в соцсети X.

«На восточной границе в октябре грузовики шли из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, но из других мест грузового движения на восточной границе не было. Таким образом, грузовое движение на восточной границе практически прекратится 18 ноября 2023 года», — предупредил он.

В то же время грузовые поезда продолжат курсировать через Вайниккалу.

Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией с 18 ноября. Речь идет о пунктах «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), которые будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года.

Всего на российско-финской границе действуют девять КПП. Как будут работать остальные три пункта, власти не уточнили.

Финские власти объяснили это ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, причем многие не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в том, что она пропускает к границе мигрантов в ответ на соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.

В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. МИД России счел «очень странными» обвинения Москвы в отправке к границе с Финляндией беженцев.

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Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия грузовые перевозки пограничные пункты Россия
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