Финляндия запретит въезд на велосипедах по всей границе с Россией

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Финляндия вводит запрет на въезд на велосипедах из России по всей границе с 15 ноября, информацию об этом подтвердило российское посольство в Хельсинки.

Ограничение ввели на неопределенный срок. В диппредставительстве отметили, что в автомобильных пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) такой запрет действует с 9 ноября. Всего на границе России и Финляндии работают девять КПП.

О том, что три контрольно-пропускных пункта на востоке Финляндии запретили въезд в страну на велосипедах из России, 11 ноября сообщило петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на россиян, пытавшихся пересечь границу. Сотрудник погранохраны КПП «Ваалимаа» сказал «РИА Новости», что меру ввели с 9 ноября, не уточнив, на основании чего ввели запрет.

Позже российское Северо-Западное таможенное управление подтвердило, что финская сторона ограничила въезд в страну из России на велосипедах. Заместитель командующего Пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари объяснил такое решение ростом числа людей, прибывающих на территорию государства с не отвечающими требованиям документами.

С середины сентября в Финляндию запрещен въезд на машинах с российскими номерами. Теперь единственный законный способ пересечь границу — поездка на автобусе.