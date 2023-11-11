Финские пограничники перестали пропускать россиян на велосипедах

Три КПП на востоке Финляндии закрыли въезд из России на велосипедах

С 9 ноября как минимум три КПП на финско-российской границе перестали пропускать велосипедистов из России. Официально власти не уведомляли о запрете на въезд, касается ли он остальных шести пунктов, не уточняется

Пограничный забор между Финляндией и Россией в районе города Иматра (Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press)

Три контрольно-пропускных пункта на востоке Финляндии запретили въезд в страну на велосипедах из России, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на граждан, пытавшихся пересечь границу.

Речь идет о КПП «Иматра» (с российской стороны — многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск», находится примерно в 200 км к северо-западу от Санкт-Петербурга), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка»).

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудника погранохраны КПП «Ваалимаа» пишет, что меру ввели с 9 ноября, она действует по всему округу юго-восточной Финляндии. На основании чего ввели запрет, пограничник не пояснил. Он не уточнил, касается ли решение остальных пунктов (всего на границе России и Финляндии работают девять КПП).

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — сообщил один из читателей «Фонтанки». На сайте пограничной охраны страны в разделе, посвященном ограничениям на въезд граждан России, информации о запрете для велосипедистов нет.

РБК направил запрос в пограничную службу Финляндии.

Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа — автомобильные пункты пропуска, пройти их пешком нельзя. Единственный оставшийся законный способ пересечь границу — на автобусе, отмечает «Фонтанка».

С середины сентября власти Финляндии запретили въезд на машинах с российскими номерами. О таком решении Хельсинки объявил вскоре после того, как Еврокомиссия представила разъяснения правил применения уже действующих санкций в отношении России из-за военных действий на Украине. В них говорилось, что въезд в страны ЕС на личных авто (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. В перечне позиций, запрещенных ко ввозу, были и велосипеды. В Брюсселе уточнили, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.

Россия считает ограничительные меры незаконными. В финском МИДе признали, что они вредят обычным россиянам, но заявили, что «за ведение войны приходится платить».