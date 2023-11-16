В Норвегии и Эстонии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией

Норвегия и Эстония готовы вслед за Финляндией ограничить работу КПП на границе с Россией при большом притоке людей. В Хельсинки считают, что Москва пропускает к границе мигрантов из третьих стран, МИД назвал обвинения странными

КПП «Стурскуг» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Норвегия следит за ситуацией на границе России и Финляндии и в случае необходимости готова последовать примеру финских властей, которые ограничили работу контрольно-пропускных пунктов. Об этом в интервью агентству NTB сказала министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель. Вероятность закрытия нескольких КПП на границе с Россией рассматривает и Эстония, сообщил Postimees руководитель пограничной службы страны Вейко Коммусаар.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — допустила Мель (цитата по NRK).

На границе России и Норвегии работает единственный КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области). По словам Мель, на данный момент власти не наблюдали там «какого-либо аномального движения, напротив, трафик на КПП самый низкий за всю осень.

В полиции круга Финнмарк (граничит с Мурманской областью) также сообщили, что число людей, которые сейчас пересекают границу, невелико, но в случае увеличения потока власти готовы принять меры, передает TV 2.

16 ноября власти Финляндии объявили, что с субботы, 18 ноября, закрывают четыре из девяти КПП на границе с Россией: «Ваалима» («Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») в Ленинградской области и «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии.

Это решение власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище и не имеют необходимых документов. По данным Хельсинки, в страну в основном едут мигранты из государств Ближнего Востока и Африки; премьер-министр Петтери Орпо утверждал, что российские пограничники способствуют созданию кризисной ситуации, пропуская к границе людей без необходимых документов. Кремль ранее выразил сожаление из-за действий Финляндии, а в МИД России назвали решение Хельсинки деструктивным. Обвинения в отправке беженцев к границе ведомство назвало странными.

Глава погранслужбы Эстонии Вейко Коммусаар, комментируя решение Хельсинки закрыть четыре КПП, заявил: «Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах». По его словам, в Таллине следят за ситуацией и готовы предотвратить нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе «это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», сказал он.

С утверждением о том, что Москва помогает мигрантам из третьих стран пересекать границы с ЕС, выступил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, участились случаи приезда мигрантов в Польшу и Германию, которые попадают туда из России и Белоруссии. Штайнмайер допустил, что «это происходит не совсем непреднамеренно». В мае газета Bild писала, что, по версии немецкой полиции, беженцы из Ближнего Востока получают российские визы, затем едут через Россию в Белоруссию, там нелегально переходят границу Евросоюза и через Польшу и Чехию прибывают в Германию.

Страны ЕС уже подозревали Белоруссию в организации миграционного кризиса на границе с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года. В Минске эти обвинения отвергали.