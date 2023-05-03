Bild сообщил о попытках нелегальных мигрантов попасть в ЕС через Россию

Полиция Германии считает, что беженцы из стран Ближнего Востока получают российские визы, едут через Россию в Белоруссию и там нелегально переходят границу с ЕС. Такой маршрут рекламируется в соцсетях

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Власти Германии зафиксировали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию России и Белоруссии, сообщает таблоид Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции.

В документе говорится, что в марте на внешних границах ЕС предотвратили 22,5 тыс. незаконных въездов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по март в Германии было зафиксировано 19,6 тыс. попыток незаконного въезда, притом только в марте — 6,6 тыс. В основном беженцы прибывают со стороны Польши, по большей части из Сирии, Афганистана и Турции.

По данным полиции, многие мигранты получают российские визы, затем едут через Россию в Белоруссию, там нелегально переходят границу Евросоюза и через Польшу и Чехию прибывают в Германию. «Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через Россию в Белоруссию и далее в ЕС», — говорится в отчете ведомства, который цитирует Bild. Как пишет газета, такой маршрут активно рекламируется в социальных сетях.

Сейчас в Турции находятся около 4 млн беженцев с Ближнего Востока, в том числе 3,6 млн сирийцев. Опрошенные Bild эксперты по безопасности полагают, что из Турции мигрантов на самолетах доставляют в Россию и Белоруссию, а уже оттуда они попадают в ЕС. Газета пишет, что этому способствует и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, на которого оказывает давление оппозиция. Он опасается, что не сможет переизбраться на предстоящих выборах, и «отпускает беженцев тысячами».

В полиции заявили также, что заграждения, которые решили возвести на границах Польши и стран Балтии после миграционного кризиса 2021 года, не привели к существенному сокращению потока нелегалов.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали власти республики, преследуя политические цели. В Минске эти обвинения отвергли и заявили, что беженцы самостоятельно приняли решение направиться к польской границе, чтобы привлечь внимание к «действиям Польши в части несоблюдения прав человека».