Bild сообщил о попытках нелегальных мигрантов попасть в ЕС через Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
Провал россиян и вылет лидеров. Сенсации старта плей-офф НХЛ Спорт, 09:01
У Минфина США заканчиваются деньги. Возможен ли дефолт Pro, 09:01
Почему помощь IТ-отрасли растет, а кадров все равно не хватает Дискуссионный клуб, 09:00
Железнодорожные операторы получили рекордную прибыль в ₽226 млрд Бизнес, 09:00
Российская авиация проведет патрулирование в небе Белоруссии Политика, 08:58
Краснодарский губернатор опроверг эвакуацию из-за пожара у порта Тамань Общество, 08:56
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Politico увидело рост напряженности в Европе из-за грозящей засухи Политика, 08:52
В центральной части Украины после удара загорелась нефтебаза Политика, 08:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:45
Финансовая отчетность специального назначения. Кому, когда и как готовить Pro, 08:42
Бобровский повторил 27-летний рекорд клуба НХЛ в Кубке Стэнли Спорт, 08:29
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы Pro, 08:17
США и ЕС обсудят запрет торгового транзита через Россию Политика, 08:08
Беженцы между Белоруссией и ЕС ,  
0 

Bild сообщил о попытках нелегальных мигрантов попасть в ЕС через Россию

Bild: полиция ФРГ зафиксировала рост числа мигрантов, которые прибывают в ЕС через Россию
Полиция Германии считает, что беженцы из стран Ближнего Востока получают российские визы, едут через Россию в Белоруссию и там нелегально переходят границу с ЕС. Такой маршрут рекламируется в соцсетях
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Германии зафиксировали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию России и Белоруссии, сообщает таблоид Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции.

В документе говорится, что в марте на внешних границах ЕС предотвратили 22,5 тыс. незаконных въездов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по март в Германии было зафиксировано 19,6 тыс. попыток незаконного въезда, притом только в марте — 6,6 тыс. В основном беженцы прибывают со стороны Польши, по большей части из Сирии, Афганистана и Турции.

По данным полиции, многие мигранты получают российские визы, затем едут через Россию в Белоруссию, там нелегально переходят границу Евросоюза и через Польшу и Чехию прибывают в Германию. «Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через Россию в Белоруссию и далее в ЕС», — говорится в отчете ведомства, который цитирует Bild. Как пишет газета, такой маршрут активно рекламируется в социальных сетях.

Сейчас в Турции находятся около 4 млн беженцев с Ближнего Востока, в том числе 3,6 млн сирийцев. Опрошенные Bild эксперты по безопасности полагают, что из Турции мигрантов на самолетах доставляют в Россию и Белоруссию, а уже оттуда они попадают в ЕС. Газета пишет, что этому способствует и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, на которого оказывает давление оппозиция. Он опасается, что не сможет переизбраться на предстоящих выборах, и «отпускает беженцев тысячами».

В полиции заявили также, что заграждения, которые решили возвести на границах Польши и стран Балтии после миграционного кризиса 2021 года, не привели к существенному сокращению потока нелегалов.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали власти республики, преследуя политические цели. В Минске эти обвинения отвергли и заявили, что беженцы самостоятельно приняли решение направиться к польской границе, чтобы привлечь внимание к «действиям Польши в части несоблюдения прав человека».

Читайте на РБК Pro
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
«6 типов гениев»: как перестать страдать на работе и найти свое призвание
Как снизить налоговое бремя, не привлекая внимания ФНС
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нелегальные мигранты Евросоюз Германия Польша Белоруссия беженцы
Материалы по теме
Bloomberg узнал о попытке Британии отпугнуть нелегальных мигрантов
Общество
Соратники Сунака усомнились в успехе его плана по борьбе с нелегалами
Политика
Демографы назвали число мигрантов для стабилизации населения России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter