Военная операция на Украине⁠,
0

FT оценила последствия передачи Tomahawk Украине

FT: ракеты Tomahawk не изменят ситуацию для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставки сами по себе не изменят ситуацию, это возможно лишь в сочетании с другими системами, либо ракеты нужны в больших количествах, отметили эксперты. Путин также говорил, что Tomahawk не поменяют ситуацию на поле боя
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. Об этом газете Financial Times (FT) заявил высокопоставленный представитель НАТО.

По его словам, эти ракеты только «дополнят то, чего Украина уже добилась» с помощью беспилотников большой дальности.

Бывший министр обороны Украины (2019–2020) Андрей Загороднюк в беседе с FT отметил, что ни одна поставленная Украине отдельно взятая система пока не смогла кардинально изменить ситуацию. В то же время «в сочетании они могут иметь большое значение», считает он.

С ним согласился Марк Канчиан, бывший сотрудник Пентагона, работающий в Канадской службе разведки. По его мнению, переломный момент могут создать «не сами Tomahawk» а их потенциальный запуск «волнами».

«Это могло бы нанести большой ущерб российской энергетической системе и, возможно, даже аэродромам», — предположил специалист.

NYT рассказала о проблемах с передачей Киеву ракет Tomahawk
Политика
Фото:meunierd / Shutterstock

В случае если Tomahawk будут поставляться, скорее, символически и в небольших количествах, они могут быть потрачены, не принеся особого эффекта, говорил аналитик Майкл Кофман. По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований, связанного с правительством Украины, Николая Белескова, «для должного эффекта необходимо поставлять не менее 100 ракет» ежемесячно, «иначе эти «поставки по каплям» снизят добавленную стоимость».

Ранее FT писала, что, скорее всего, Вашингтон сможет передать Украине только несколько десятков таких ракет. В общей сложности у США сейчас есть в наличии 4150 Tomahawk, из 200 Tomahawk, заказанных с 2022 года, были применены уже 120 — в частности, на Ближнем Востоке.

Украина, вероятно, будет ограничена Вашингтоном в выборе целей, считает Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены. «США, вероятно, будут строго контролировать выбор целей, чтобы предотвратить эскалацию», — сказал он. С его точки зрения, «крайне ограниченное» количество наземных пусковых установок для ракет Tomahawk также может стать камнем преткновения.

Тем не менее этот вопрос «решаем», полагает Загороднюк.

«У нас были подобные опасения буквально по каждому новому типу вооружения, предоставленному западными партнерами Украины», — сказал он. В итоге, как заявил бывший глава украинского Минобороны, «все было в порядке».

В случае одобрения поставок Tomahawk могут быть доставлены Киеву относительно быстро, говорит высокопоставленный западный военный, участвовавший в соответствующих дискуссиях. По его словам, оружие будет применяться с привлечением американских подрядчиков. Это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных, позволит США контролировать выбор целей и некоторые другие аспекты, пояснил собеседник FT.

Украина давно запрашивает у США ракеты Tomahawk, этот вопрос американский президент Дональд Трамп обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в нескольких телефонных беседах. В начале октября он заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву.

Тема поставок должна быть поднята на встрече Трампа с Зеленским в Вашингтоне 17 октября, об этом говорил сам республиканец. Он также не исключал, что обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, и может сказать ему: «Послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Кремль заявлял, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия. В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал он.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

