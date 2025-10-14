FT рассказала, сколько ракет Tomahawk США способны поставить Украине

Передача Киеву нескольких десятков Tomahawk не изменит решающим образом динамику боевых действий, считают эксперты. Трамп не исключал поставку таких ракет. Россия осуждает западную военную помощь Украине

Ракета Tomahawk (Фото: Phil Noble / Reuters)

США потенциально могут поставить Украине только несколько дальнобойных ракет Tomahawk, по другим оценкам — несколько десятков, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на военных экспертов.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, аналитика Марка Кансиана, в общей сложности у Штатов сейчас есть в наличии 4150 таких ракет. В то же время из 200 Tomahawk, заказанных с 2022 года, в бою применены уже 120. В бюджете на 2026-й Пентагон запросил финансирование на еще 57. Как отмечает FT, Вашингтону, вероятно, понадобятся Tomahawk на случай удара по Венесуэле.

Как считает Стейси Петтиджон, директор Центра новой американский безопасности (Center for a New American Security, CNAS), США смогут выделить Киеву от 20 до 50 ракет Tomahawk, что, по ее мнению, не изменит решающим образом динамику боевых действий.

Пентагон отказался комментировать, каким количеством Tomahawk располагает, указывает издание.

Потенциальные поставки Tomahawk станут одной из тем встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, переговоры запланированы на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне. Они уже обсуждали возможность закупки таких ракет Украине союзниками США по НАТО. Tomahawk — «на первом месте в списке желаемого Украиной оружия» с первых дней после начала боевых действий в 2022 году, отмечается в статье.

Трамп говорил, что рассматривает возможность продать Украине Tomahawk, но отмечал, что хочет больше узнать о том, как Киев планирует использовать такое вооружение. Американский президент также заявлял, что эту тему может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. Саму потенциальную поставку Tomahawk Трамп называл эскалацией.

Россия осуждает поставки вооружений Киеву западными странами. Ответом Москвы на возможные поставки Tomahawk станет укрепление российских систем ПВО, говорил президент Владимир Путин. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что передача ракет Киеву может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе Дональда Трампа.