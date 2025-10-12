Кремль заявил о рисках из-за возможных поставок ракет Tomahawk Киеву

Ракеты имеют высокую дальность и могут быть как в ядерном, так и в безъядерном исполнении, но не изменят ситуацию на поле боя, заявил Песков. Несмотря на напряженность, Россия готова к урегулированию, добавил он

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тема возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у России серьезную обеспокоенность, заявил репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Оружие это особенное, может быть в безъядерном, ядерном исполнении. Высокая дальность оружия, серьезная», — сказал Песков, отметив при этом, что Tomahawk не могут изменить ситуацию на поле боя.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия изучает звучащие на Западе заявления по поводу вероятной передачи ракет, сейчас «очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность».

На вопрос Зарубина о том, «может ли Россия подозревать», что в случае появления у Украины Tomahawk ракета при запуске может быть в ядерном исполнении, Песков ответил: «Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать».

Россия по-прежнему готова к урегулированию и делает вывод, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет президент США Дональд Трамп, однако Европа и Украина этого не хотят, добавил Песков.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Имеют дальность до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». Президент Владимир Путин считает, что передача ракет Украине не изменит соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он указал, что применять это вооружение без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. В ответ на возможные поставки Украине Россия укрепит средства противовоздушной обороны, пообещал Путин.

Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы, с меньшей дальностью действия. По данным Axios, представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Tomahawk Украиной.