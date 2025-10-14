 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме

Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Президенты США и Украины должны встретиться в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне. Основными темами визита украинский лидер назвал ПВО и «дальнобойные возможности»

Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, собирается ли он в пятницу, 17 октября, встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Думаю, да», — сказал Трамп на борту Air Force One по пути из Египта.

Зеленский в понедельник сообщил, что в пятницу встретится с Трампом в Вашингтоне. Основными темами визита он назвал ПВО и «дальнобойные возможности».

По словам Зеленского, украинская делегация уже отправилась в США, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу его офиса Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова.

Германия попросила Трампа после его успеха в Газе помочь с Украиной
Политика

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне: первые переговоры 28 февраля закончились перепалкой политиков и отъездом украинской делегации; следующая встреча 18 августа проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами после того, как прошел саммит Трампа и Владимира Путина на Аляске.

23 сентября американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Это их последняя на данный момент личная встреча.

11 и 12 октября Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора. После этого американский лидер не исключил ультиматум России: если конфликт на Украине не будет урегулирован, Соединенные Штаты могут предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ заявил, что поставки этих ракет могут «кончиться плохо для всех». «И прежде всего — для самого Трампа», — пригрозил Медведев. Он пояснил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», а пуск будет осуществлять не Украина, а США.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт», — согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Елена Чернышова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
