Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме

Президенты США и Украины должны встретиться в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне. Основными темами визита украинский лидер назвал ПВО и «дальнобойные возможности»

Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, собирается ли он в пятницу, 17 октября, встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Думаю, да», — сказал Трамп на борту Air Force One по пути из Египта.

Зеленский в понедельник сообщил, что в пятницу встретится с Трампом в Вашингтоне. Основными темами визита он назвал ПВО и «дальнобойные возможности».

По словам Зеленского, украинская делегация уже отправилась в США, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу его офиса Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова.

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне: первые переговоры 28 февраля закончились перепалкой политиков и отъездом украинской делегации; следующая встреча 18 августа проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами после того, как прошел саммит Трампа и Владимира Путина на Аляске. 23 сентября американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Это их последняя на данный момент личная встреча.

11 и 12 октября Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора. После этого американский лидер не исключил ультиматум России: если конфликт на Украине не будет урегулирован, Соединенные Штаты могут предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ заявил, что поставки этих ракет могут «кончиться плохо для всех». «И прежде всего — для самого Трампа», — пригрозил Медведев. Он пояснил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», а пуск будет осуществлять не Украина, а США.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт», — согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.