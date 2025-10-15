 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

NYT рассказала о проблемах с передачей Киеву ракет Tomahawk

Сюжет
Военная операция на Украине
У Пентагона есть планы на случай продажи или передачи Киеву ракет Tomahawk, если Трамп пойдет на это. Однако Киеву нужны и пусковые установки Typhon, поставка которых может вызвать дополнительное обострение, говорят военные
Фото: meunierd / Shutterstock
Фото: meunierd / Shutterstock

Пентагон разработал планы по продаже или передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, сообщает газета The New York Times. Однако поставка этого оружия будет сопряжена с серьезными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для применения этих ракет, отмечает издание.

Для запуска Tomahawk Киеву понадобится пусковая установка Typhon, пояснили газете источники из числа военных. По их словам, поставка таких установок приблизит США к прямой конфронтации с Россией.

Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта
Политика
Дональд Трамп

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Их дальность — до 2,5 тыс. км. Они способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

Возможные поставки Tomahawk станут одной из тем встречи Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, которая пройдет 17 октября в Вашингтоне. Поставки уже обсуждались с Киевом и союзниками, украинский президент говорил, что его американский коллега пока не дал окончательного ответа по этому поводу.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву, которые тот давно просит у Вашингтона. Он допустил, что обсудит этот вопрос и с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, ракеты могут быть отправлены Украине, если российско-украинский конфликт не удастся урегулировать.

Кремль заявлял, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях». В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал Путин.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

Военные эксперты, опрошенные Financial Times, разошлись в оценках количества ракет Tomahawk, которые США потенциально могут поставить Киеву: по их словам, речь может идти как о нескольких единицах, так и о нескольких десятках. По словам бывшего сотрудника Пентагона, аналитика Марка Кансиана, в общей сложности у Соединенных Штатов сейчас есть в наличии 4150 таких ракет.

Татьяна Зыкина
Tomahawk Украина США Пентагон
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
