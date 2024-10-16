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Военная операция на Украине ,  
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Шольц вновь заявил о готовности поговорить с Путиным о мире на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц заявил, что такой диалог должен вестись в координации с партнерами Германии. В начале октября Die Zeit писала, что канцлер планирует созвониться с Путиным. Кремль заявил, что не получал запросов на звонок от Берлина
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным о справедливом мире на Украине, его слова приводит Tagesspiegel.

«Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: да», — сказал Шольц.

По его словам, переговоры с Путиным должны вестись «в координации с нашими ближайшими партнерами».

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Фото:Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что Шольц в ближайшее время планирует переговорить по телефону с Путиным. Беседа может состояться в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре, сообщало издание, уточнив, что запроса со стороны Берлина еще не было.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

В Кремле также заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила об отказе Путина говорить с Шольцем. «В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — рассказала Бербок.

Канцлер в начале месяца говорил, что «уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия». Шольц еще в сентябре призывал провести вторую мирную конференцию по Украине с участием России. Москва исключала участие во втором «саммите мира».

В августе глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что готовность Москвы к переговорам с Киевом «не должна была ни у кого вызывать сомнений», но после наступления ВСУ на Курскую область они стали неактуальными. Он также указывал, что в 2022 году Москве и Киеву было сравнительно легко договориться о мире на переговорах в Стамбуле, сейчас же ситуация осложнилась. В любом случае вопрос о статусе российских территорий не ставится, подчеркивал он. Украинскую сторону устраивали стамбульские договоренности, но Киеву просто не дали их реализовать, утверждал Путин.

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Елена Чернышова
Олаф Шольц Владимир Путин переговоры Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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