Глава МИД Германии Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем

В начале октября Zeit написала, что Шольц планирует провести с Путиным переговоры. В Кремле это опровергли

Анналена Бербок (Фото: Frederic Kern / imago-images.de / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Ее слова приводит Reuters.

«В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — уточнила она. По словам Бербок, 11 октября ожидаются переговоры между Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, отметила она, надеется на «справедливый мир».

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в марте 2022 года.

1 октября 2024 года газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели. Он хотел созвониться с российским президентом, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

На следующий день в Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина. Die Zeit уточнила, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.

В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите в связи с выданным Международным уголовным судом ордером на арест Путина. Основанием для выдачи ордера стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».