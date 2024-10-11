Глава МИД Германии Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем
Президент России Владимир Путин не готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Ее слова приводит Reuters.
«В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — уточнила она. По словам Бербок, 11 октября ожидаются переговоры между Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, отметила она, надеется на «справедливый мир».
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в марте 2022 года.
1 октября 2024 года газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели. Он хотел созвониться с российским президентом, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.
На следующий день в Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина. Die Zeit уточнила, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.
В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите в связи с выданным Международным уголовным судом ордером на арест Путина. Основанием для выдачи ордера стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».
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