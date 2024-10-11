 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Германии Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем

Глава МИД Германии Бербок: Путин не хочет говорить с Шольцем
Сюжет
Военная операция на Украине
В начале октября Zeit написала, что Шольц планирует провести с Путиным переговоры. В Кремле это опровергли
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Frederic Kern / imago-images.de / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Ее слова приводит Reuters.

«В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — уточнила она. По словам Бербок, 11 октября ожидаются переговоры между Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, отметила она, надеется на «справедливый мир».

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в марте 2022 года.

Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в страну
Политика
Елена&nbsp;Колбасникова&nbsp;и Макс&nbsp;Шлунд

1 октября 2024 года газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели. Он хотел созвониться с российским президентом, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

На следующий день в Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина. Die Zeit уточнила, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.

В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите в связи с выданным Международным уголовным судом ордером на арест Путина. Основанием для выдачи ордера стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Германия Анналена Бербок Олаф Шольц Владимир Путин переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Бербок заявила о поддержке поставок Киеву ракет TAURUS вопреки Шольцу
Политика
Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и Украины
Политика
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Минобразования Украины поддержало запрет общения на русском на переменахПолитика, 17:10
Региональный материнский капитал: как получить и на что потратитьНедвижимость, 17:07
Топ самых ожидаемых эирдропов до конца 2024 года. Список проектовКрипто, 17:05
На Эвересте нашли остатки пропавшего 100 лет назад Сэнди ИрвинаОбщество, 17:05
Автобус и бетономешалка столкнулись в Астраханской области, трое погиблиОбщество, 17:05
7 фактов про обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7. Удивится даже VWАвто, 17:03
Польский генерал заявил о плане ударить по Петербургу при атаке на ЛитвуПолитика, 17:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентамИнвестиции, 16:51
Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлнИнвестиции, 16:51
Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер в сознанииОбщество, 16:47
В мэрии рассказали о расходах на лекарства и коммуналку в бюджете МосквыГород, 16:46
Турция установила пошлины на импорт стали из России, КНР, Индии и ЯпонииЭкономика, 16:43
Кадры задержания троих членов банды БасаеваПолитика, 16:30
«Маяк»: От Марка Эйдельштейна в Америке до Юры Борисова в ЯкутииСтиль, 16:23