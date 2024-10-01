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Военная операция на Украине ,  
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Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Die Zeit: Шольц в ближайшие недели планирует связаться с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Телефонный звонок планируется перед саммитом G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Официального запроса на разговор еще не было. В сентябре СМИ писали, что Шольц готовит мирную инициативу по Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, в окружении Шольца планируют провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Германская сторона официально еще не запрашивала разговор. В случае, если он состоится, Шольц будет первым из всех европейских лидеров, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, кто напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

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В июне 2024 года Шольц в эфире ARD заявил, что поговорит с Путиным, если будет «о чем говорить».

В начале сентября Шольц призвал провести вторую мирную конференцию по Украине с участием России, отметив, что наступил момент, когда следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». В МИД Швейцарии — стране, где прошла первая мирная конференция, — заявили РБК, что продолжают работать над привлечением России к мирному процессу.

Газета La Repubblica сообщила со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер Германии разрабатывает план мирного урегулирования по образцу минских соглашений. По словам собеседника издания, эта инициатива «не исключает передачу России части украинских территорий». Другие детали плана издание не раскрыло. В МИД Германии косвенно опровергли РБК сообщение о мирном плане, который предполагает территориальные уступки со стороны Украины.

Для установления мира Украина требует от России вывести войска за границы 1991 года. Путин выдвинул другие условия для прекращения конфликта, среди которых вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. На Украине это посчитали ультиматумом.

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Олаф Шольц Владимир Путин Германия телефонные переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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