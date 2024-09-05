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Военная операция на Украине ,  
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Путин ответил на слова премьера Малайзии о переговорах с Украиной

Путин: Украине не позволили реализовать Стамбульские соглашения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ВЭФ-2024
Украинскую сторону устраивали Стамбульские договоренности, но Киеву просто не дали их реализовать, уверен Владимир Путин
Владимир Путин и Анвар Ибрагим
Владимир Путин и Анвар Ибрагим (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, они не вступили в силу, поскольку Киеву дали указание не допустить этого, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. РБК ведет прямую трансляцию. Так он ответил премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму, который упомянул указанное соглашение.

«Вы (премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. — РБК) сказали, что нам не удалось договориться в Стамбуле <...> Но нам удалось договориться, в этом-то весь фокус, о чем свидетельствует подпись главы украинской делегации, который парафировал документ. А значит украинскую сторону достигнутые договоренности устроили. [Документ] не вступил в силу только потому, что им (Киеву. — РБК) дали команду не делать этого», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе «эфемерных требований».

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин.

Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам с Киевом об урегулировании конфликта. Украина настаивает, что они должны вестись на основании «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Она состоит из десяти пунктов, среди них — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Москва этот план отвергает.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай.

Однако позже переговоры были приостановлены. Как рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Путин, комментируя эти слова, назвал печальным отказ Киева от договоренностей под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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