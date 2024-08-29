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Военная операция на Украине ,  
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Лавров счел неактуальными мирные переговоры с Украиной

Лавров: переговоры с Киевом стали неактуальными после событий в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Готовность Москвы к переговорам с Киевом «не должна была ни у кого вызывать сомнений», но после событий в Курской области они стали неактуальными, заявил Лавров. Бои с ВСУ в российском регионе продолжаются с 6 августа
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Действия Украины в Курской области сделали неактуальными возможные переговоры о мирном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своей коллегой из Сенегала Ясин Фаль. Трансляцию мероприятия вел российский МИД.

Лавров отметил, что в июне президент России Владимир Путин выступал с очередной мирной инициативой по урегулированию конфликта на Украине. «Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей этой операции создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области создана военная комендатура.

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Фото:John Moore / Getty Images

В июне Путин предлагал для прекращения огня и начала переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

19 августа помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения России для завершения военного конфликта с Украиной не аннулированы, но с учетом боев в Курской области сейчас о них речи не идет.

По словам Ушакова, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны считают произошедшее аннексией. Москва отвергала такой сценарий и призывала учитывать «реалии на земле».

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Россия Украина МИД Курская область Сергей Лавров переговоры Военная операция на Украине
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Сергей Лавров

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