Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и Украины
Западным странам необходимо создать все условия, чтобы на следующей конференции по вопросу Украины присутствовали представители Москвы и Киева. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с гражданами на праздновании Дня единства в Шверине.
«Нам уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия», — сказал Шольц.
Вместе с тем он отметил, что Россия не может просто потребовать от Украины капитуляции, и вновь пообещал предоставить Киеву €50 млрд в виде кредита за счет замороженных российских активов. «Это станет сигналом президенту [Украины Владимиру] Зеленскому о том, что поддержка не ослабевает и что он сможет восстановить свою страну», — заявил канцлер.
Шольц и ранее призывал провести вторую мирную конференцию по Украине с участием России. Так, в сентябре он отметил, что наступил момент, когда следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». Газета La Repubblica сообщала со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер Германии разрабатывает план мирного урегулирования по образцу минских соглашений. По словам собеседника издания, эта инициатива «не исключает передачу России части украинских территорий».
Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.
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