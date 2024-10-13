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Военная операция на Украине ,  
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Bild рассказала о просьбах Зеленского к Шольцу о Taurus и приеме в НАТО

Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и одобрении приема в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский просил у Шольца одобрить удары вглубь российской территории, в том числе с помощью Taurus, а также ускоренный прием Украины в НАТО. Канцлер не сказал категоричного «нет», но и не ответил положительно, пишет Bild

Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине 11 октября требовал разрешить наносить удары вглубь России, в том числе ракетами Taurus, и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Берлин, как утверждает газета, «оставил без внимания» требования украинской стороны. Сам Шольц, по ее данным, не сказал категоричного «нет», но положительного ответа также не дал.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Экс-генсек блока Йенс Столтенберг говорил, что все члены альянса считают невозможным присоединение к нему Украины, пока продолжается военный конфликт. Киев получит приглашение, когда все союзники поддержат это решение, подчеркивал он. Новый генсек НАТО Марк Рютте при вступлении в должность сказал, что Украина должна стать членом альянса. 

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Недопущение вступления соседней страны в блок Кремль называл одной из целей военной операции. Президент России Владимир Путин перечислял отказ Киева от присоединения к НАТО среди условий для начала мирных переговоров.

Taurus — это дальнобойные ракеты класса «воздух — земля».  Они предназначены для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на высоте до 50 м, что затрудняет обнаружение радарами. Максимальная скорость таких ракет — 900 км/ч, дальность стрельбы — 500 км. Они также способны нести до 480 кг взрывчатки.

Эти ракеты способны долететь до Москвы. Шольц неоднократноотказывался передавать их Киеву, который в последние месяцы стал активно просить у Запада разрешения бить дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Олаф Шольц Владимир Зеленский Taurus НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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