В Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина
Берлин не запрашивал телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
Накануне газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.
В сообщении издания говорилось, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2021 года, перед началом военной операции. Тогда канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.
В июне 2024 года Шольц в эфире ARD заявил, что готов к продолжению контактов с Путиным, но только когда будет подходящее время.
В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите.
Международный уголовный суд (МУС) в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для России, поскольку страна не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств. При этом Бразилия является одной из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов