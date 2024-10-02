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Политика ,  
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В Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Берлин не запрашивал телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Накануне газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

В сообщении издания говорилось, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2021 года, перед началом военной операции. Тогда канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

В июне 2024 года Шольц в эфире ARD заявил, что готов к продолжению контактов с Путиным, но только когда будет подходящее время.

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Политика
Олаф Шольц

В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите.

Международный уголовный суд (МУС) в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для России, поскольку страна не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств. При этом Бразилия является одной из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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