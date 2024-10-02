В Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина

Олаф Шольц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Берлин не запрашивал телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Накануне газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в ближайшие недели, чтобы провести телефонные переговоры в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

В сообщении издания говорилось, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2021 года, перед началом военной операции. Тогда канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

В июне 2024 года Шольц в эфире ARD заявил, что готов к продолжению контактов с Путиным, но только когда будет подходящее время.

В 2023 году Бразилия пообещала пригласить Путина на G20 в Рио-де-Жанейро, захочет он туда приехать или нет. 2 октября 2024 года в Кремле заявили о проработке вопроса возможного участия российского президента в саммите.