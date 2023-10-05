Путин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек и 557 танков

Путин заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек после начала контрнаступления

Фото: Leon Neal / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 90 тыс. человек с начала украинского контрнаступления летом, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай». РБК вел прямую трансляцию.

«Только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тыс. человек — это санитарные безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», — сказал президент.

По словам Путина, Россия достигнет целей, поставленных перед военной операцией. Он пояснил, что у российских властей «есть свое понимание, что и как двигается», и они понимают, «где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить».

12 сентября Путин заявлял, что с начала контрнаступления Украина потеряла 71,5 тыс. человек. Он отметил, что это большие потери, и ВСУ, помимо людей, потеряли 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов.

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях российской стороны более года назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В прошлый раз он рассказал о погибших 6 июня: тогда, по его словам, при отражении атак ВСУ российская сторона потеряла 71 военнослужащего, еще 210 человек получили ранения.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он отметил превосходство России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. Зеленский также сообщил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей». Минобороны России сообщало об отражении всех атак и провале попыток наступления ВСУ.