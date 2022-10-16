Ле Пен про заявление Борреля: нужно быть осторожными, чтобы не вступить в большую войну

Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на «угрозы» России

Высказывания Борреля не демонстрируют стремления к решению конфликта на Украине и поиску мирного урегулирования, заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Марин Ле Пен (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Франция должна придерживаться дипломатического подхода в отношении конфликта на Украине, чтобы не оказаться втянутой в войну, заявила в эфире телеканала BFMTV председатель партии «Национальное объединение», кандидат на президентских выборах во Франции в 2012, 2017 и 2022 годах Марин Ле Пен, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о военном ответе Запада в случае ядерного удара России на Украине.

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну», — сказала Ле Пен (цитата по «РИА Новости»).

По ее мнению, высказывания Борреля не демонстрируют стремления к решению конфликта и поиску мирного урегулирования.

«Необходимо быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы нас вступить в войну, которую французы не хотят», — сказала она.

13 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины спровоцирует не ядерный, но мощный военный ответ.

«Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — сказал он.

Слова Борреля не являются официальной позицией ЕС и вызывают недоумение, позже написал в «Твиттере» журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «паранойей» слова Борреля о возможности российского ядерного удара и выразил мнение, что западные страны не готовы «погибать в ядерном апокалипсисе» из-за Украины.

В Кремле ранее выступали с критикой в отношении Борреля. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл его заявления о конфликте на Украине противоречивыми и заявлял, что Боррель обнулил себя как дипломат после того, как назвал Россию «фашистским государством».