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Журналист WSJ узнал о недоумении в ЕС из-за слов Борреля об ответе России

Журналист WSJ: в ЕС считают, что Боррель не уполномочен говорить об ответе на ядерный удар

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом со стороны НАТО, не являются официальной позицией ЕС. Об этом написал в Twitter журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.

«Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман слова источника.

Накануне Боррель заявил, что ядерная атака России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют», — сказал он.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ответ назвал слова Борреля о возможности ядерного удара паранойей, а его самого «увядшей брюссельском колбасой». Медведев убежден, что западные страны не готовы «погибать в ядерном апокалипсисе» из-за Украины.

Теги
Жозеп Боррель ЕС ядерный удар Россия
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