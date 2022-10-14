Журналист WSJ узнал о недоумении в ЕС из-за слов Борреля об ответе России
Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом со стороны НАТО, не являются официальной позицией ЕС. Об этом написал в Twitter журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
«Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман слова источника.
Накануне Боррель заявил, что ядерная атака России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют», — сказал он.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ответ назвал слова Борреля о возможности ядерного удара паранойей, а его самого «увядшей брюссельском колбасой». Медведев убежден, что западные страны не готовы «погибать в ядерном апокалипсисе» из-за Украины.