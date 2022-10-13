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Медведев назвал паранойей слова Борреля о «российском ядерном ударе»

Запад не будет «по полной впрягаться» в случае ядерного апокалипсиса, посчитал бывший президент, а ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. При этом утверждение верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности ядерного удара Медведев назвал паранойей.

Ранее Боррель заявил, что ядерный удар России по Украине вызовет ответный неядерный, но мощный удар по России со стороны НАТО.

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал Медведев и спрогнозировал следующий сценарий: «Сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете».

Медведев выразил уверенность, что западные страны не готовы «погибать в ядерном апокалипсисе» из-за Украины.

Самого Борреля Медведев при этом назвал «увядшей брюссельском колбасой».

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США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. «Это не блеф», — подчеркнул президент. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».

Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России. Тем не менее в Вашингтоне говорили, что пока не видят признаков готовности Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

Теги
Дмитрий Медведев ЕС НАТО ядерный удар Жозеп Боррель Украина
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