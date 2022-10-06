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Кремль заявил о неподобающей дипломату противоречивости слов Борреля

Песков заявил о противоречивости высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля
5 октября дипломат заявил, что ЕС готов к мирному решению на Украине, если для этого возникнут условия. Дмитрий Песков сказал, что Боррель «настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив»
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Deng Yaomin / Global Look Press)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы европейской дипломатии о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Боррель накануне заявил, что, хотя ЕС не признает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и усилит поддержку Киева, в Брюсселе все же готовы «добиваться дипломатического решения [конфликта], если вновь возникнут обстоятельства, позволяющие сделать это конструктивным образом».

За несколько дней до этого дипломат сказал, что признание Москвой результатов референдумов в четырех регионах делает завершение конфликта «сложным, даже невозможным». До этого, в сентябре, он заявил, что Евросоюз хотел бы как можно более скорых мирных переговоров. Условия мира должна определять Украина, подчеркнул он впоследствии.

Президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России новых территорий с их главами 30 сентября. В посвященной этому событию речи он призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Украинский лидер Владимир Зеленский после этого отказался вести диалог с Россией, пока Путин является президентом страны.

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