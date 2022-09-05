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Песков заявил об «обнулении» Борреля после слов о «фашистской» России

После того как глава дипломатии ЕС назвал Россию «фашистским государством», его слова о стране нельзя воспринимать всерьез, заявил представитель Кремля. Европейская служба внешних связей уточнила, что это была ошибка перевода
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвав Россию «фашистским государством», полностью обнулил себя как дипломат, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — добавил он.

Агентство пишет, что Боррель сделал свое заявление на межпарламентской конференции в Праге. Видеозапись опубликована на портале Еврокомиссии. В ходе выступления на мероприятии по видеосвязи глава дипломатии ЕС перешел на родной испанский язык «для экономии времени». После этого звук речи Борреля в трансляции был отключен — вместо него звучал лишь синхронный перевод на английский. Согласно этому переводу, Боррель сказал, что у ЕС нет «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Испанское агентство Europa Press тоже пишет, что Боррель призвал страны Евросоюза объединиться против российского «фашистского режима». Издание не уточняет, на что ссылается: на перевод на английский язык в трансляции или на речь Борреля на испанском.

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Жозеп Боррель

Впоследствии пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил ТАСС, что это была ошибка перевода: «Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе». По словам Стано, на самом деле Боррель сказал следующее: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна — сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты». То есть он в своих словах «лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента», который употребил это выражение, но «не называл так Россию», пояснил Стано.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС Жозеп Боррель Дмитрий Песков фашизм
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