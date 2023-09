В НАТО заявили, что запросы Украины по оружию превышают возможности блока

Запросы Киева по поставкам вооружения и объемы используемого на Украине оружия превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса. В июне генсек Столтенберг говорил об истощении запасов во многих странах НАТО

Фото: Reuters

Запросы Украины по поставкам оружия и боеприпасов, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности альянса, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны <…>. Масштабы и объемы используемой (в конфликте на Украине) продукции выходят за рамки наших производственных возможностей», — сказал он.

Адмирал также отметил, что странам НАТО, решившим поставлять оружие и боеприпасы Киеву, необходимо задумываться и о связанных с таким решением рисках для собственной безопасности и безопасности военного блока. «Когда они решают поставлять оружие или боеприпасы, они должны подумать <…> о риске, который возникнет в случае таких поставок в отношении обороны в рамках НАТО и в собственной стране», — добавил Бауэр.

С начала военной операции России на Украине западные страны поддерживают Киев, в том числе поставками вооружений. Один из крупнейших поставщиков являются США — по данным Пентагона, Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на сумму $43,7 млрд.

В то же время в США одной из причин отказа в поставках запрашиваемых Киевом дальнобойных ракетных комплексов ATACMS источник The Washington Post в июле называл опасения в Пентагоне, что отправка достаточного количества вооружений Киеву, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

В конце прошлого года The Wall Street Journal писала, что европейские страны предпринимают усилия, чтобы произвести достаточно боеприпасов для себя и для Украины, но сталкиваются с нехваткой производственных мощностей. В феврале об истощении запасов европейских стран и их неспособности справиться с растущим спросом сообщала The Financial Times. О дефиците ряда вооружений и боеприпасов у США, о которых попросил Киев, в прошлом году рассказывал CNN со ссылкой на источники.

В мае Daily Mail сообщила об истощении запасов Великобритании после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во многих странах альянса, в том числе в Германии, истощены запасы оружия и боеприпасов и их надо восполнить.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле говорили, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затянет его.