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У Великобритании осталось очень мало вооружений, которые страна могла бы предоставить Украине, так как ее собственные вооруженные силы недофинансированы. Об этом заявил британский стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail.

«Вся заслуга правительства Великобритании в его быстрой реакции и действиях, но печальный факт заключается в том, что после предоставления неисчислимого количества ракет Storm Shadow, срок годности которых, вероятно, истек, Лондон мало что еще может предоставить», — сказал он.

По словам Уилдона, Британия не может позволить себе предлагать Украине истребители, так как у самой страны «недостаточно средств для своей защиты и выполнения своих международных обязательств».

Ранее, 17 мая, министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не будет отправлять Украине истребители Eurofighter Typhoon. Он пояснил, что для управления истребителями нужно будет также направить экипажи, но «ни одна европейская нация» не будет вводить свои войска в зону боевых действий.

В то же время Лондон готов «заместить» запасы истребителей странам Европы, которые могут передать Киеву самолеты МиГ-29 или Су-24, подчеркнул Уоллес.

Великобритания и Нидерланды также договорились создать «международную коалицию» по закупкам истребителей F-16 для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал европейские страны и Великобританию передать Киеву истребители. Госдепартамент США назвал задачу по истребителям приоритетной. По данным Politico, Киев ожидает получения F-16 осенью.

В Кремле отмечали «растущую вовлеченность Великобритании» и других западных стран в конфликт. Это делает конфликт более болезненным и мучительным для Украины, но «не изменит траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.