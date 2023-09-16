НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе

Учения НАТО пройдут в 2024 году в Германии, Польше и странах Балтии, в них примут участие свыше 40 тыс. военнослужащих, сообщил представитель альянса. Альянс собирается отработать «отражение российской агрессии», писала FT

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Североатлантический альянс в 2024 году проведет крупнейшие в своей истории учения после окончания холодной войны, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

«В 2024 году альянс проведет самые масштабные учения по коллективной обороне Steadfast Defender со времен холодной войны. Более 40 тыс. военных из разных стран — членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии», — сказал он.

По словам главы военного комитета, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». «Мы никогда не были сильнее и подготовленнее», — подчеркнул Бауэр.

Steadfast Defender — учения НАТО, в ходе которых отрабатывается коллективная оборона, проходят на регулярной основе. Последний раз учения проходили в 2021 году, тогда в них приняли участие свыше 9 тыс. военнослужащих более чем из 20 стран НАТО и партнеров.

О том, что НАТО готовится провести крупнейшие со времен холодной войны военные учения, 10 сентября сообщала The Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц альянса. По словам источников газеты, учения, как ожидается, будут включать от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей. В маневрах примут участие в общей сложности 32 страны, включая Швецию, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией. В легенде учений коалиция во главе с Россией названа Occasus.

В соответствии с новой стратегией НАТО будет проводить по два крупных учения каждый год вместо одного, а также тренировки по противодействию террористическим угрозам за пределами своих границ, отмечает FT. По словам источников, учения рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве готовности альянса воевать.

В России неоднократно критиковали западные государства за проведение учений возле своих границ и обещали внимательно следить за маневрами. Также Москва усилила военное взаимодействие с Китаем: последние совместные учения России и КНР прошли в Японском море в июле этого года. По данным South China Morning Post, с момента прихода к власти Си Цзиньпина Китай провел 45 военных учений, при этом 20 из них были совместными российско-китайскими учениями.