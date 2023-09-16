Что делать на границе после запрета на въезд в ЕС автомобилей из России Разъяснения Еврокомиссии о санкциях изменили положение россиян

Страны ЕС закрывают проезд для автомобилей с российскими номерами, возможна конфискация личных вещей россиян. Что делать на границе и как ужесточение мер скажется на отношениях России и ЕС, разбирался РБК

Фото: Juha Metso / EPA / ТАСС

Какие страны закрыли въезд автомобилям с российскими номерами

Финляндия 15 сентября стала четвертой граничащей с Россией европейской страной, которая запретила въезд на автомобилях с российскими номерами после выхода соответствующих рекомендаций Еврокомиссии. Ранее аналогичные решения приняли Литва, Латвия и Эстония. Власти Польши и Норвегии (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям) пока не сделали соответствующих заявлений.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

12 сентября Еврокомиссия уточнила причины своего решения — автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним. Представитель Еврокомиссии уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции, разъяснение ЕК не носит юридически обязывающего характера.

Всего в списке запрещенных к ввозу в ЕС вещей почти 200 позиций, включая косметику, предметы личной гигиены, одежду, обувь, смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты и украшения из золота. В позднейшей редакции разъяснений ЕК указано, что в отношении товаров, которые вызывают «незначительные опасения» в вопросе обхода санкций, таких как предметы личной гигиены и одежда, надетая на путешественника или находящаяся в его багаже и «явно предназначенная строго для личного использования», «национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом». Про смартфоны, ноутбуки и другую технику ничего не сказано, в Еврокомиссии отказались прояснить РБК позицию относительно их ввоза.

Какие прецеденты были с конфискацией автомобилей и личных вещей

Пока единственной страной, где арестовывали автомобили россиян, является Германия. Там начали это делать еще до выхода сентябрьских рекомендаций ЕК. О первом случае стало известно в июне. Иван Коваль, проживающий в Германии, рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». В СМИ сообщалось еще о нескольких случаях. Тогда в немецкой таможне заявили РБК, что любой ввоз автомобилей в Германию из России, даже въезд на личном транспорте, будет расцениваться как основание для ареста. 13 июля Ковалю удалось вернуть себе Audi Q3 после жалобы в таможню и рассмотрения дела прокуратурой Гамбурга.

Российское посольство в Берлине не раскрыло РБК общее число конфискованных в стране российских автомобилей. В дипмиссии сообщили, что «достоверно известно об отдельных случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов личных автотранспортных средств россиян, зарегистрированных в России». «Также мы знаем, что часть пострадавших смогли успешно оспорить подобную конфискацию в судебном порядке. Автотранспортные средства им были возвращены. О конфискации других категорий личных вещей россиян посольству пока неизвестно», — сказали там 14 сентября.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт рассказал РБК, что в конце августа этого года направил от имени «АдГ» обращение в правительство страны (документ есть в распоряжении РБК), в котором попросил разъяснить ситуацию с арестом машин. Правительство взяло паузу до конца сентября. «Сначала я отправлял мелкие единичные запросы, но правительство присылало отписки. В конце месяца (августа) я отправил подробный запрос. Правительство, что было для меня неожиданностью, взяло паузу. Они пообещали до конца сентября подготовить ответ и, видимо, обратились за консультацией в Еврокомиссию. Как мы знаем, на днях чиновник ЕК сделал какие-то заявления, которые еще больше запутали ситуацию. Налицо явное расхождение текста санкций и тех рекомендаций Еврокомиссии, которые мы услышали», — сказал Шмидт РБК. Он высказал мнение, что «любой юрист и человек в здравом уме сочтет рекомендации нелепыми». Депутат ожидает, что правительство Германии подготовит ответ на обращение на основе тех рекомендаций, которые дала Еврокомиссия.

В своем обращении, датированном 22 августа, Шмидт вместе с коллегами указывает, что слишком широкая интерпретация санкционного законодательства Берлином может привести к ответным российским контрмерам, которые затронут граждан Германии. Также он задает правительству 11 вопросов, касающихся автомобилей. В частности, Шмидт просит правительство назвать количество задержанных в стране автомобилей с российскими номерами, а также огласить данные о конфискации в других странах и информацию, как те государства, которые воздерживаются от подобных действий, их оправдывают. Еще авторы запроса спрашивают, что известно правительству о «значительных доходах», которые получает Россия, когда частный автомобиль с российскими номерными знаками въезжает в Германию, например, для транзита.

Как россиянам готовиться к въезду в ЕС

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев предлагает россиянам сделать несколько практических выводов из сложившейся ситуации. «Прежде всего, санкционные нормы потенциально ставят любого российского гражданина, пересекающего границу ЕС, в уязвимое положение. Конечно, исполнение права ЕС различается от страны к стране. В одних государствах таможня может эпизодически проявлять рвение, как это произошло в июле в Германии. А в других — не доводить до абсурда. Однако условный россиянин вряд ли может знать наперед, как именно сложатся звезды», — пишет он. По его мнению, граждане России могут попытаться оспорить решение таможни в суде, но не каждый на это решится, и неясно, встанет ли суд на их сторону.

«Если говорить о ввозе личных вещей, то, чтобы сразу снизить риски, нужно заранее узнать отношение конкретной страны Евросоюза к этому порядку. Например, Германия уже сказала, что не будет пропускать никакие из указанных в списках вещей. Финляндия сказала, что не готова следовать разъяснению ЕК от 8 сентября. А Эстония намерена применять порядок в отношении автомобилей, но не личных вещей въезжающих. Как будут действовать другие страны, непонятно — сомнительно, что мы дождемся разъяснений от Италии, те же Кипр или Греция также вряд ли будут досконально применять указанные меры», — пояснил РБК партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.

Как он полагает, въезжающему в ЕС россиянину лучше иметь с собой распечатку, где будет указано, что запрет из статьи 3i касается только экспортных операций, к которым провоз вещей для личных целей при частном визите не относится. При необходимости следует заявить таможенникам, что статья 3i запрещает экспорт из России и импорт в Европу товаров в рамках внешнеэкономической деятельности, а не ввоз личных вещей. «Если таможенник продолжит упорствовать, лучше объяснить ему цели и задачи статьи 3i регламента, которые заключались в лишении России излишних или дополнительных экспортных доходов, в том числе от экспорта в Европейский союз. Целью не является ограничение простых лиц во ввозе на территорию ЕС вещей для личного пользования, — сказал Гландин. — Поэтому лучше избегать ситуаций, когда вы везете, например, две новые одинаковые сумки типа Louis Vuitton, — это может быть точно трактовано как ввоз для целей экспорта или для продажи. В целом желательно брать какие-то обычные неброские вещи, которые не выглядят как новые для продажи».

В большинство стран Европейского союза россияне после введенных запретов на авиасообщение не могут въехать напрямую. В случае если они прилетают в какое-либо государство сообщества «не из России, а из другой страны внутри или за пределами ЕС, <...> запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются», сообщили ТАСС в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможню.

Что это значит для отношений России и ЕС

Тимофеев в разговоре с РБК предположил, что в ЕК решили обновить ранее выпущенные рекомендации из-за вала публикаций, которые «разумно указывали на то, что в такой интерпретации применение статьи 3i регламента 833/2014 может быть абсурдным». «Видимо, они решили каким-то образом это дело смягчить», — пояснил он.

Директор программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес в разговоре с РБК предположил, что рекомендации Еврокомиссии понадобились из-за разночтений среди стран — членов ЕС, чтобы привести их к общему знаменателю. «Это формальная сторона вопроса. Важнее неформальная сторона. Это свидетельствует о том, что набирает силу представление о токсичности России и всех россиян, набирает силу представление о том, что все граждане Российской Федерации так или иначе вовлечены и должны ощущать на себе определенную ответственность за то, что произошло в Украине. Это не очень хорошая новость вне зависимости от того, насколько все будет исполняться», — сказал Мошес. По его мнению, рекомендация ЕК останется рекомендацией, но в политическом плане сигнал четкий: растет токсичность России и россиян в целом. Эксперт отметил, что в начале конфликта такого не было, но по мере затягивания военных действий было принято соответствующее решение.

Комментируя факт, что выпуск рекомендаций ЕК совпал с выводом нескольких российских бизнесменов из-под персональных санкций и отказом ЕС от формулировки «олигарх» применительно к российским предпринимателям, Мошес назвал последний шаг правильным. «Термин необходимо применять правильно, и российские крупные бизнесмены не являются олигархами уже, наверное, лет 15, если не 20. Они являются крупными экономическими игроками, но претензий или возможностей влиять на политический курс страны у них нет. То есть ни желания, ни возможности», — пояснил он.

«Изначально смысл санкций и многих других вещей, которые так или иначе принимаются, состоит в том, чтобы показать, объяснить, разъяснить россиянам, что ситуация ненормальная. Исходить из того, что она будет восприниматься как нормальная в Европе, уже нет никаких оснований. Россияне должны понять, что мир сегодня другой и он совершенно по-другому относится к российским гражданам», — заключил Мошес.